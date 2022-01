Jorge Jesus ainda é o "plano principal" do Atlético Mineiro, dizem no Brasil

No entanto, de acordo com as informações veiculadas, existem outros "cinco ou seis nomes" na lista de possíveis sucessores de Cuca.

Jorge Jesus ainda é o "plano principal" do Atlético Mineiro para a sucessão de Cuca e prepara-se para a "cartada final", diz o "Itatiaia" esta terça-feira.

De acordo com as mesmas informações, o clube brasileiro e o treinador português, que recentemente deixou o comando técnico do Benfica, têm uma reunião agendada para esta terça-feira. No entanto, Atlético já se terá preparado para o caso de obter um "não" como resposta do técnico.

O emblema de Belo Horizonte tem outras possibilidades em mente, mas não haverá pressa para concretizar qualquer operação.

"A decisão não será tomada com pressa, para minimizar erros. Outros cinco ou seis nomes estão na lista", revelou fonte próxima do "Galo" ao "Itatiaia".