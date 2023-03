João Manuel Pinto deixa o futebol romeno

"Razões pessoais" levaram o treinador a sair do Dacia Unirea Braila.

O treinador português João Manuel Pinto deixou na quarta-feira de ser treinador do Dacia Unirea Braila, emblema romeno pelo qual não chegou a realizar qualquer jogo oficial.

"A minha saída deve-se apenas a razões pessoais e foi isso mesmo que transmiti esta quarta-feira à Direção do clube. Foi uma saída por comum acordo", explicou João Manuel Pinto a O JOGO.

O treinador tinha sido contratado há cerca de dois meses, com a entrada de um investidor italiano que pretendia implementar um projeto de rápido crescimento no clube, atualmente a competir no terceiro escalão do país.

A ideia era reforçar substancialmente o plantel com jogadores de qualidade, mas, segundo o site oficial da liga romena, tem havido uma série de problemas relacionadas com as transferências e, atualmente, o clube continua com um plantel curto e formado por jogadores bastante jovens, vários deles juniores.

O site menciona ainda a existência de graves problemas financeiros e, desportivamente, os resultados também não têm sido os melhores, com apenas dois pontos ganhos em 15 jogos e uma diferença de 57 golos negativos.

Ultrapassada esta etapa, João Manuel Pinto já olha para o futuro. "Vou descansar uns tempos e já estou a pensar na próxima época. Quero abraçar novos desafios", afirma.