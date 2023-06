Jesus deixa o Fenerbahçe: "Vou voltar a Portugal e ver se os meus sonhos se tornam realidade"

Momentos depois de celebrar a conquista da Taça da Turquia, Jorge Jesus fez uma declaração onde anunciou que vai deixar o Fenerbahçe no final do seu contrato que termina este mês de junho.

No final do encontro da Taça da Turquia, Jorge Jesus fez um discurso de despedida, falando ainda da conquista que alcançou. "Este é um discurso de despedida. Terminámos bem a final. Há muitos anos que não ganhávamos este troféu. O troféu foi importante para a história do clube, na minha carreira e na dos meus jogadores. Estivemos na luta pelo título até à semana passada", começou por dizer.

"Gostaria de agradecer ao presidente do clube por me ter dado esta oportunidade de trabalhar e por ter-me abordado a mim e à minha família com amor. A partir de hoje não sou mais o treinador do Fenerbahçe. Vou deixar a Turquia com cicatrizes profundas e agradeço ao povo turco. Uma grande tragédia aconteceu aqui [terramoto de 6 de fevereiro] e os turcos são um grande povo, pude constatá-lo", acrescentou.

Sobre a sua decisão de partir, esclareceu: "Há algum tempo que tomei a minha decisão, não significa que não goste de estar aqui. Vou voltar a Portugal e vou ver se os meus sonhos se tornam realidade."

Quanto à época que terminou, deixou ainda algumas notas e reparos. "O que gostaria que não tivesse sucedido era termos tido três períodos de preparação: um no verão, outro após o Mundial e a paragem provocada pelo terramoto. As pausas mudaram muito as coisas. Afetaram a liga desportivamente. Muitos jogos foram ganhos fora dos relvados [a liga atribuiu vitórias nos jogos que foram ou seriam disputados com as equipas que desistiram da prova após o terramoto]. Teria feito de forma igual muitas das coisas que fiz", disse.

