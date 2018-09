Presidente do Nantes fala em brincar na areia e deixa sério aviso a Miguel Cardoso

Waldemar Kita diz que é preciso jogar futebol.

O início do percurso de Miguel Cardoso em França não está a ser positivo. Depois do desentendimento com um jogador no plantel ainda durante a pré-época, o Nantes venceu apenas um dos seus seis primeiros jogos na Ligue 1, o que deixa o clube francês no 17.º lugar com apenas cinco pontos amealhados.

Face à situação, o presidente do Nantes, Waldemar Kita, deixou um sério aviso ao treinador português. "Andar a brincar na areia durante um momento é natural, mas a partir de certa altura é preciso jogar futebol", afirmou, em declarações ao jornal Ouest-France.

"É sempre difícil quando se tem milhões no banco. Vamos [eu e o técnico] ter de chegar a um acordo. Investimos muito e os atletas precisam de estar no campo", atirou Kita, referindo-se a Limbombe. O médio assinou pelo Nantes proveniente do Club Brugge a troco de oito milhões de euros, mas ainda só soma 40 minutos na Ligue 1.