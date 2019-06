Presidente do Lyon admite transferir Anthony Lopes neste defeso

Jean Michel-Aulas garantiu que o clube não vai entrar em loucuras para renovar o contrato com o guarda-redes, que termina contrato no final da próxima temporada

Confrontado com o braço de ferro para a renovação de contrato com Anthony Lopes, Jean Michel-Aulas garantiu esta terça-feira que o Lyon não vai entrar em "loucuras" e abriu a porta à saída do guardião neste defeso, caso as negociações caiam por terra. "Eu não fiz uma nova proposta. Espero que os agentes do jogador, que se reuniram comigo sem ele, cheguem à conclusão que temos coerência nesta casa. Não podemos destruir o equilíbrio que temos e é por isso que não vamos entrar em loucuras. Se eles não aceitarem as nossas condições é provável que ele possa sair neste defeso", afirmou o presidente do Lyon, sobre um jogador que termina contrato no final da próxima época e que, caso não renove, pode sair a custo zero em janeiro.

Recorde-se que Anthony Lopes terá pedido um aumento para 400 mil euros de salário mensal bruto, valor que o tornaria no jogador mais bem pago do plantel ao lado de Depay. Considerado demasiado alto pelo emblema tricolor, o montante representa quase o dobro do que o guardião ganha atualmente: 220 mil euros por mês brutos.