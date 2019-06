Oficial: Jorge Jesus garante reforço do Bayern de Munique

Em fim de contrato com o clube alemão, o lateral brasileiro Rafinha, desejado na Luz já na época passada, escolheu o Flamengo de Jorge Jesus.

"Craque novo no Mengão", anuncia, esta segunda-feira, o Flamengo, nas redes sociais. O título é ilustrado com a fotografia de Rafinha, lateral brasileiro do Bayern de Munique. O defesa, 33 anos, estava em fim de contrato com o clube alemão, do qual se despede, ao cabo de sete temporadas e com 18 títulos conquistados.

Desde o final da época passada que surgem notícias do interesse do Benfica no defesa. Em maio, chegou a ser noticiado que tinha uma proposta para se mudar para a Luz. Rafinha preferiu o regresso ao Brasil - de onde partira, em 2005, para o Schalke 04 -, para trabalhar com Jorge Jesus, depois de 14 anos na Europa. O contrato com o Flamengo é válido por duas épocas.