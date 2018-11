Guedes e a rescisão com o Al-Dhafra: "Disseram que a culpa era dos estrangeiros"

Após uma curta experiência no estrangeiro, o ex-Rio Ave contou ao O JOGO o que correu mal e falou dos projetos para o futuro.

Hélder Guedes, ex-Rio Ave, transferiu-se no final da última época para o Al-Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos, mas a experiência não correu da melhor forma e o avançado voltou a Portugal. Ainda sem clube, Guedes falou ao O JOGO sobre as expectativas para o futuro e contou o que falhou na sua primeira experiência a jogar no estrangeiro.

"As coisas infelizmente não correram da forma como eu planeava, foi uma passagem curta, é uma cultura diferente e um futebol totalmente diferente, onde os responsáveis do clube não estão habituados a dar muita margem de adaptação". Foi desta forma que o ex-Rio Ave resumiu a passagem pelo emblema que ocupa, atualmente, o 12.º lugar do campeonato dos Emirados.

Formado no Penafiel, onde jogou como sénior durante nove épocas, o avançado, de 31 anos, fez apenas um jogo ao serviço do Al-Dhafra. Jogou 85 minutos na derrota por 4-0 frente ao Al Sharjah, no dia 30 de agosto de 2018, mas foi a partir deste encontro que os problemas começaram a aparecer: "Só fiz um jogo e o resultado foi pesado. Perdemos 4-0. Penso que foi aí que surgiram os primeiros problemas. No final do jogo os quatro estrangeiros do Al-Dhafra foram acusados diretamente pela derrota e nos jornais disseram que éramos os principais culpados".

Primeiro jogo oficial e uma derrota, mas os obstáculos ainda estavam a começar a surgir, como conta Guedes ao O JOGO: "Depois tive uma pequena lesão muscular, nada de alarmante, mas os responsáveis do clube alegaram que eu ia ficar algum tempo parado e decidiram contratar outro jogador. Tudo isto a três dias de fechar as inscrições".

A verdade é que o avançado, que também passou pelo Paços de Ferreira, acabou por sair da lista final de inscrições e viu que não poderia competir: "Acabaram por me tirar da lista final de inscritos e depois destes problemas cheguei a um acordo para a rescisão. Visto que não podia competir oficialmente, achei por bem tentar chegar a um acordo e vir para casa".

Apesar das adversidades, o "furacão" conta que não se arrepende de ter assinado pelo Al-Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos: "É um bom país, com todas as condições mínimas. É verdade que o futebol é totalmente diferente do europeu, mas não considero uma má experiência. Também tinha vontade de jogar fora do país e conhecer novas culturas. Não estou arrependido".

Já em Portugal, Hélder Guedes continua à procura de clube e conta que quer voltar ao ativo rapidamente: "A minha vontade era estar a jogar agora, mas, infelizmente, só posso em janeiro. Tenho abordagens de alguns clubes, mas em concreto ainda não há nada".

Questionado sobre uma eventual nova experiência no estrangeiro, o avançado diz que "não descarta nenhuma proposta": "Analiso todas as propostas juntamente com as pessoas que me acompanham e que me tentam ajudar para ver qual será o melhor projeto para mim".

Guedes jogou no Rio Ave entre 2015/2016 e 2017/2018, tendo marcado 29 golos em 104 jogos. No emblema duriense, faturou em 35 ocasiões num total de 222 jogos.