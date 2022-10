Hull City abre a porta do futebol inglês ao treinador Pedro Martins

CLube do Championship já apresentou o projeto ao treinador português

Pedro Martins pode tornar-se muito em breve treinador do Hull City, atual 20.º classificado do Championship, noticia o "talkSPORT". O clube inglês já apresentou ao treinador português o seu projeto para a subida à Premier League e as conversações entre as partes estão a decorrer, apurou O JOGO, embora não tenha sido ainda apresentada uma proposta formal ao técnico.

Recorde-se que Pedro Martins deixou o Olympiacos no início da época e nos últimos dias foi também apontado à sucessão de Bruno Lage nos Wolves.

Após quatro anos nos gregos com quatro títulos conquistados, Pedro Martins poderá estar perto de regressar ao ativo e no futebol inglês, para suceder a Shota Arveladze no Hull City.

No Hull City, o técnico de 52 anos poderá orientar o português Tobias Figueiredo.