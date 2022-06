Flamengo não cumpre acordo e Paulo Sousa pode recorrer para a FIFA

De acordo com o jornal "O Globo", o Flamengo está a colocar entraves no acordo de rescisão de contrato de Paulo Sousa, pagando um valor inferior ao acordado entre as partes.

Paulo Sousa não saiu a bem do Flamengo - responsáveis do Mengão decidiram trocar de treinador após maus resultados - e a relação pode deteriorar-se. O jornal brasileiro "O Globo" avança que o emblema do Rio de Janeiro não está a cumprir com o acordo de rescisão de contrato.

Na sexta-feira, o Flamengo terá enviado a documentação para celebrar o fim do vínculo, mas com valores inferiores ao acordado entre as partes.

Paulo Sousa e restante equipa técnica estarão a ponderar recorrer para a FIFA, diz a mesma publicação.

A indeminzação de Paulo Sousa será de seis milhões de reais [pouco mais de 1,1 milhões de euros].