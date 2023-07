Figo e o futuro de João Félix: "Acho que deveria ir atrás da felicidade"

Antigo internacional português marcou presença na apresentação da franquia EA SPORTS FC 24, que surge após o fim da parceira entre a FIFA e o popular distribuidora de jogos eletrónicos.

Luís Figo foi uma de várias estrelas que marcou presença na apresentação da franquia EA SPORTS FC 24, em Amesterdão, que surgiu após o fim da parceria entre a FIFA e a EA Sports, divisão da Electronic Arts responsável pela produção do popular videojogo de futebol.

Convidado pelo jornal AS a comentar alguns temas da atualidade, o antigo internacional português deu uma resposta curta quando questionado acerca do futuro de João Félix, que tem demonstrado alguns sinais de insatisfação desde que se apresentou na pré-época do Atlético de Madrid.

"É uma decisão pessoal. Eu acho que ele deveria ir atrás da felicidade", afirmou, já depois de ter reagido às contratações do Real Madrid até ao momento, entre as quais Jude Bellingham (ex-Dortmund), Arda Guler (ex-Fenerbahçe), Brahim Díaz (esteve cedido ao Milan), Fran García (ex-Rayo Vallecano) e Joselu (emprestado pelo Espanhol).

"O clube tem optado por um determinado perfil de jogadores sobre os qual só podemos esperar até ao final do ano para analisar se funcionou ou não. Bellingham é um grandíssimo jogador e contrataram muitos jovens. Estão numa política de contratar jogadores jovens com muito talento. Veremos se contratam um avançado nessa vertente. Não sei se estão à espera de Mbappé ou não", referiu.