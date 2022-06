Fenerbahçe confirma Jorge Jesus com contrato de uma época

Depois de conhecer as instalações, o treinador foi oficializado na manhã desta quinta-feira.

O treinador português Jorge Jesus, de 67 anos, assinou contrato por uma época com os turcos do Fenerbahçe, cinco meses depois de deixar o Benfica, informou o clube de Istambul na manhã desta quinta-feira.

Jorge Jesus assume o Fenerbahçe após época e meia de insucesso ao serviço do Benfica, sem qualquer título conquistado na sua segunda passagem pela Luz, saindo em dezembro, após ser eliminado na Taça de Portugal pelo FC Porto.

Na Turquia, o técnico assume o segundo clube com mais títulos de campeão (19), atrás do Galatasarary (22), mas que não vence a Liga há oito épocas, desde 2013/14, tendo terminado a última temporada em segundo lugar, a quatro pontos do Trabzonspor.