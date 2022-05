Espanhóis avançam salário milionário de Jorge Jesus no Fenerbahçe

Técnico é esperado esta terça-feira em Istambul para assinar contrato

Jorge Jesus está prestes a assinar contrato com o Fenerbahçe, com o jornal As a avançar que o emblema turco convenceu o técnico com um salário de sete milhões de euros.

O antigo treinador do Benfica é esperado esta terça-feira em Istambul para oficializar a vinda para o Fenerbahçe, e de acordo com a mesma fonte, o contrato com o clube será válido por uma temporada.

A ligação a curto prazo terá sido um desejo de Jesus, que pretende ver se consegue ter sucesso imediato em solo turco antes de se comprometer com ligação mais longa, após o final da próxima temporada.

Jesus já terá definido alvos para o mercado de transferências, com William Carvalho, do Bétis, e Haris Seferovic, do Benfica, a estarem incluídos na lista de compras.