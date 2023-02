Em Espanha dizem que o Chelsea poderá pagar mais de 100 milhões por João Félix

Avançado português está emprestado pelo Atlético de Madrid ao Chelsea até ao final da temporada. A cedência já custou 11 milhões de euros aos blues.

João Félix fez apenas dois jogos pelo Chelsea (já marcou um golo), mas já deixou Todd Boehly, dono do Chelsea, apaixonado. É isso que diz o portal espanhol Relevo, que escreve que o multimilionário norte-americano poderá abrir (ainda mais) os cordões à bolsa para contratar o internacional português no final da temporada.

O avançado está em Londres por empréstimo do Atlético de Madrid - uma cedência que custou 11 milhões de euros - e poderia continuar na Premier League a troco de cerca de 100 milhões. Segundo a publicação, os colchoneros pediram entre 130 a 140 milhões no mercado de janeiro, mas no verão o preço poderia baixar para "algo mais do que 100 milhões". Até porque os espanhóis já receberam os tais 11 ME pelo empréstimo.

Além disso, a boa relação do empresário Jorge Mendes com o proprietário do Chelsea poderia ajudar a um acordo mais facilmente.

Todd Boehly, escreve o Relevo, gosta de "jogadores jovens e de qualidade e quer montar um plantel jovem, mas preparado para ganhar". E João Félix está "a adaptar-se bem" e sente-se satisfeito pela mudança de ares, algo que poderia ser "valorizado na altura de decidir o futuro".