Dois portugueses "colocados" na lista do Flamengo e nenhum deles é Jesus

Imprensa brasileira dá conta de contactos realizados pelo clube brasileiro na tentativa de encontrar um substituto para Renato Gaúcho.

A eliminação na Taça do Brasil, aos pés do Athletico Paranaense, fez aumentar o volume das críticas a Renato Gaúcho, treinador do Flamengo, ao ponto de os adeptos entoarem um cântico da era Jorge Jesus. O técnico, segundo conta a imprensa brasileira, colocou o lugar à disposição, mas mantém-se no cargo, por enquanto.

No Brasil, asseguram que o Flamengo está mesmo a trabalhar na procura de um nome para o cargo e dois portugueses são apontados pelo portal "UOL": André Villas-Boas e Carlos Carvalhal.

"Através de pessoas fora do clube", como refere o órgão de informação, o Mengão vai iniciando contactos, mas o nome de Villas-Boas é mencionado como de difícil concretização. Problema? O elevado salário do treinador, livre no mercado desde que deixou o Marselha em 2020/21. Isto apesar de ser "consensual" na Direção do clube brasileiro. Já Carvalhal tem vínculo com o Braga até 2022.