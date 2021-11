Daniel Ramos empata e Al-Faisaly segue no oitavo lugar do campeonato

Com este empate, Al-Faisaly prossegue no oitavo posto, com 15 pontos.

O Al-Faisaly, orientado pelo português Daniel Ramos, ficou-se hoje pelo nulo na receção ao Al Shabab, num desafio da 12.ª jornada do campeonato saudita.

Depois do triunfo na última ronda, diante do Abha (1-0), a equipa do português foi incapaz de desbloquear o resultado com que se iniciou o jogo, no qual o adversário se apresentou dominador.

Com este empate, Al-Faisaly prossegue no oitavo posto, com 15 pontos, enquanto o Al Shabab é terceiro, com 22, a dois do líder Damac.