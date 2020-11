Covid-19 assola plantel do Palmeiras: Abel Ferreira tem 22 baixas

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Clube anunciou ter mais cinco jogadores infetados com a covid-19.

Não acabam os problemas para Abel Ferreira no Palmeiras. O "Verdão" anunciou ter detetado mais cinco jogadores infetados nos derradeiros testes de despistagem à covid-19, resultados que elevam para 18 os casos no plantel principal e para 22 as baixas para a visita ao Goiás na madrugada de domingo (o jogo começa às 00h00 portuguesas), a contar para o Brasileirão.

Feitas as contas, segundo o site "Globoesporte", o treinador português só tem à disposição 12 atletas do plantel principal, pelo que mais uma vez vai ter de recorrer aos escalões da formação para poder ter suplentes no banco.

Jailson, Vinicius Silvestre, Gabriel Menino, Matías Viña, Alan Empereur, Benjamín Kuscevic, Danilo, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga, Quiñonez, Gabriel Silva, Willian, Breno Lopes, Aníbal, Rony, Gabriel Veron, Marino Hinestroza, Pedro Acácio e Alan são os jogadores que lidam com o novo coronavírus e estão a cumprir quarentena.

A estas baixas, juntam-se as de Felipe Melo e Wesley, que recuperaram de cirurgias recentes. Luan Silva está de fora desde o início do ano, também, por lesão, enquanto Zé Rafael é baixa porque vai cumprir um jogo de suspensão devido à acumulação de cartões amarelos.