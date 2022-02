Corinthians prefere Vítor Pereira, mas tem outro treinador português em mente

Luís Castro, a trabalhar na Arábia Saudita, é uma solução de recurso para orientar o Timão, dado que o predileto Vítor Pereira, apresenta exigências tidas como obstáculos

Focado em encontrar um novo treinador, após a saída de Sylvinho do comando técnico, o Corinthians possui duas hipóteses para ocupar o cargo. Além de Vítor Pereira, o favorito da direção do clube brasileiro, Luís Castro é igualmente opção.

O Corinthians encara o atual treinador do Al-Duhail como uma alternativa mais económica dado que Vítor Pereira, pese estar livre, exige condições - como o nível salarial e a inclusão da sua equipa técnica - tidas como obstáculos para o Timão.

Segundo a edição brasileira do "Goal.com", que avançou, esta quarta-feira, com o interesse corinthiano em Luís Castro, o emblema do Brasileirão, que depende financeiramente de um investidor privado, não pretende que a atual estrutura do departamento de futebol profissional seja toda reformulada.

Como tal, a direção do Corinthians, que tentará, ainda assim, convencer Vítor Pereira a diminuir exigências, está a avaliar a possibilidade de contratar Luís Castro, treinador que, segundo o "Goal.com", gostaria de trabalhar no Brasil.

As duas situações vão ser, refere o mesmo portal, analisadas nos próximos dias. Entretanto, contactado pelo "Globoesporte", Vítor Pereira, que terminou a experiência no Fenerbahce, recusou pronunciar-se sobre o Corinthians.