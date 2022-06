Corinthians, de Vítor Pereira, vence e retorna à liderança do Brasileirão

Vítor Pereira, treinador do Corinthians

Timão tem três pontos de vantagem sobre os concorrentes no pódio, mas mais um jogo

Em visita ao terreno do Atlético Goiânia, e com uma vitória pela margem mínima (1-0), o Corinthians voltou a sorrir no Brasileirão e regressou, inclusive, à liderança da competição, ainda que à condição, ultrapassando Palmeiras e Atlético Mineiro.

Após três empates seguidos no principal campeonato brasileiro, o "Timão", pelo qual não alinhou Rafael Ramos, somou três pontos duma assentada graças ao golo solitário de Mantuan, aos 34 minutos, diante do 17.º classificado da prova.

O Corinthians saltou, assim, para o primeiro lugar no Brasileirão, com 18 pontos, mais três do que o Palmeiras, de Abel Ferreira, e o campeão em título Atlético. Estes dois clubes têm, contudo, menos um jogo face à turma de Vítor Pereira, pelo que, caso vençam na nona jornada da prova, ficarão igualados ao "Timão".