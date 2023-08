Cláusula de compra separa Renato Sanches da Roma

Italianos aguardam a resposta dos franceses do PSG, que querem compra obrigatória na cedência

A Roma enviou uma proposta de empréstimo para garantir Renato Sanches na época 2023/24, mas a cláusula de compra do médio português está a atrasar o desfecho favorável à mudança.

O clube de José Mourinho quer incluir uma opção de compra na cedência, mas o PSG está mais inclinado para a obrigatoriedade de compra, garante Fabrizio Romano.

Resta esperar pela resposta do PSG, que vê, porém, com bons olhos a saída do médio internacional português.