Carlos Queiroz despede-se do Irão: "Foi uma honra"

Técnico anunciou saída nas suas redes sociais. Selecionador orientou iranianos em três Mundiais (2014, 2018 e 2022)

Carlos Queiroz já não é selecionador do Irão. O técnico português confirmou a saída nas suas redes sociais.

"Rapazes e queridos amigos, no futebol não há vitórias morais, mas também não é imoral quando não alcanças os teus sonhos desde que tenhas dado o teu melhor com vontade, bravura e uma mentalidade vencedora. Estou orgulhoso de vocês, foram mais uma vez brilhantes dentro e fora do campo. Foi uma honra e um privilégio ser parte desta família futebolística. Acredito que merecem todo o respeito oferecendo credibilidade ao vosso país e aos adeptos de futebol. Desejo-vos toda a felicidade, paz, sucesso e saúde. Obrigado", escreveu Queiroz, na sua conta de Instagram.

Recorde-se que Carlos Queiroz orientou o Irão em três Mundiais distintos (2014, 2018 e 2022), não conseguindo ultrapassar a fase de grupos em qualquer um deles, apesar da conquista de um, quatro e três pontos, respetivamente.

