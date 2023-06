Carlos Carvalhal pode deixar o Celta de Vigo

Treinador tem mais um ano de contrato com o emblema de Vigo mas continuidade parece difícil. Imprensa galega adianta que é muito improvável que o técnico português continue na próxima temporada. O JOGO sabe que este também não deseja ficar sem determinadas condições.

Carlos Carvalhal pode deixar o comando técnico do Celta menos de um ano depois de ter sido contratado como treinador do emblema de Vigo - assumiu funções a 2 de novembro de 2022 -, apesar de ter atingido o objetivo de assegurar a permanência em La Liga e de ter mais um ano de contrato.

Segundo informa o "Faro de Vigo", a saída do treinador português, de 57 anos, é garantida e este mesmo jornal adianta que esta semana os responsáveis do clube irão reunir-se com Luís Campos, conselheiro desportivo do Celta, para definir o novo treinador para a época 2023/24, assim como a reconfiguração do plantel. Mais cauteloso, o "La Voz de Galicia" aponta como "complicada" a permanência de Carvalhal, referindo por um lado as dificuldades que o clube teve para garantir a permanência, apenas assegurada na derradeira jornada, e por outro as reticências do técnico sobre o projeto futuro.

Ora, segundo O JOGO sabe, Carvalhal está na expectativa quanto à definição de determinadas condições em relação ao plantel, condições que estão nesta altura muito incertas. De resto, logo após o triunfo sobre o Barcelona, no domingo, que valeu o 13.º lugar final em La Liga, deixou o seu futuro em aberto e assumiu: "Para ficar, tenho de cumprir pressupostos que me satisfaçam. Temos de falar. Não me vou agarrar ao meu contrato. Se a direção entender que acabou, resolvemos isso num minuto."

Ainda ontem, refira-se, o Celta anunciou a saída de Antonio Chaves, diretor geral do clube.