Cancelo assaltado em Manchester: "Quatro cobardes que me feriram"

Atleta deixou mensagem nas redes sociais

João Cancelo, internacional português, foi assaltado e agredido junto da sua residência, em Manchester. O lateral confirmou o infeliz momento nas redes sociais.

"Infelizmente fui assaltado hoje por quatro cobardes que me feriram e tentaram atacar a minha família. Quando resistes isto acaba por acontecer. Levaram todas as minhas jóias e deixaram a minha cara neste estado. Não percebo como existem pessoas com tanta maldade. O mais importante é que a minha família e eu estamos bem. Já passei por vários obstáculos e o mesmo vai acontecer desta fez, forte como sempre», escreveu o atleta, nas suas redes sociais.

Na imagem, foi possível perceber os ferimentos na cara do jogador do City, não se conhecendo mais detalhes sobre o sucedido.