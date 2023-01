Bruno Fernandes marcou no dérbi de Manchester: "Agora vê-se uma equipa de verdade"

Declarações de Bruno Fernandes, médio do Manchester United, após a vitória caseira no dérbi de Manchester, diante do City (2-1), em que marcou o primeiro golo dos red devils e foi eleito o melhor jogador em campo.

Vitória no dérbi: "É sempre importante vencer um jogo. Como disse o treinador [Erik ten Hag], não importa quem são os adversários, foi uma reviravolta incrível. Eu tinha dito antes do jogo que agora parecemos uma equipa. Nos tempos recentes, por vezes, cada um de nós jogava por si mesmo. Mas agora vê-se uma equipa de verdade, com os jogadores a jogar uns pelos outros".

Marcou o golo do empate: "Eu estava de frente para a baliza e o Marcus [Rashford] viu que eu estava numa posição melhor. Não sabia se algum de nós estava em fora de jogo ou não. O único defesa perto estava junto a mim".

Manchster United passou a ser terceiro classificado, a um ponto do City (segundo): "Isso não importa para nós. Temos de olhar para o próximo jogo. Foi uma grande vitória, mas a partir de amanhã o nosso foco tem de ser no próximo jogo".