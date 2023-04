Bruno Fernandes lesionado? Esta fotografia preocupa adeptos do Manchester United

A companheira do médio português partilhou uma fotografia nas redes sociais em que se vê o jogador com uma proteção no pé direito e, ao lado, duas muletas.

Ana Pinho, companheira de Bruno Fernandes, partilhou uma fotografia nas redes sociais que está a deixar preocupados os adeptos do Manchester United. Na imagem vê-se o internacional português deitado no sofá com uma bota de proteção no pé direito. E ao seu lado estão duas muletas, fazendo antever uma possível lesão.

O médio jogou no domingo frente ao Brighton, na meia-final da Taça de Inglaterra, e foi substituído aos 101 minutos, com queixas. Os red devils acabaram por vencer a partida nos penáltis e vão defrontar o rival Manchester City na final.

Na quinta-feira há jogo com o Tottenham e resta saber se Bruno Fernandes estará apto.