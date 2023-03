Botafogo de Luís Castro vence e segue para a final da Taça do Rio

Após vitória por 3-1 frente à Portuguesa na segunda mão das meias-finais.

O Botofogo, treinado por Luís Castro, assegurou na madrugada desta terça-feira a passagem à final da Taça do Rio, após vitória por 3-1 frente ao Portuguesa na segunda mão das meias-finais.

Depois de uma primeira mão sem golos (0-0), a equipa do técnico português adiantou-se no marcador aos 27 minutos, graças a um golo do ex-FC Porto e Estoril Carlos Eduardo, ao qual se seguiu um do Portuguesa, por via de Elicley ao cair do pano do intervalo (45').

Na segunda parte, o Botafogo aumentou a vantagem na eliminatória com dois golos, de Victor Cuesta (69') e Rai (82'), que selaram à passagem à final da competição, onde vai defrontar o Audax.

Após a partida, Luís Castro salientou que a falta de regularidade em torno da equipa não poderá acontecer nas principais competições da época.

"Acho que eu e os meus colegas temos a sensação que o Estadual não dá paz às equipas. Se estudarmos o que foi feito hoje, chegaremos à conclusão de que a regularidade é algo que não acontece, não só na minha equipa, como também nas outras. Mas estou focado na minha. A minha mostra irregularidade que não é normal e que espero que não aconteça no Brasileirão, na Sul Americana e na Taça do Brasil", referiu, em conferência de imprensa.

"Estamos a evoluir, tivemos alguns incidentes ao longo do Estadual, uma coisa que passa despercebida é que nunca jogámos em casa, no Nilton, andámos em viagens, em vários estádios. Podemos progredir e fazer melhor do que temos feito", finalizou o treinador.