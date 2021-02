Empate em Levante impede Atlético de Madrid de reforçar liderança da La Liga

João Félix entrou no decorrer do jogo, mas não conseguiu dar vantagem ao Atleti

Colchoneros, ainda com menos um jogo face à concorrência, poderiam ter reforçado, em nove pontos, a vantagem no topo do campeonato espanhol. João Félix foi suplente utilizado

O Atlético de Madrid desperdiçou, esta quarta-feira, a oportunidade de cavar um fosso maior para os seus perseguidores na liga espanhola, ao ceder um empate (1-1) em Levante, em jogo em atraso da segunda jornada da competilão.

Com a igualdade em casa do 11.º classificado, os colchoneros, que ainda têm um jogo a menos nas 23 rondas já disputadas, comandam com 55 pontos, mais seis do que o Real Madrid, enquanto o FC Barcelona e o Sevilha, igualmente com uma partida por disputar, estão, respetivamente, a nove e dez pontos.

Em desafio emotivo, no qual os guarda-redes brilharam várias vezes, os anfitriões adiantaram-se no marcador aos 17 minutos em lance de ataque rápido no qual Jorge de Frutos desmarcou o macedónio Enis Bardhi que, apesar de pressionado pela defesa, não se intimidou e marcou.

Os colchoneros intensificaram o domínio e o guarda-redes Aitor Fernandez ia ganhando duelos com Luís Suárez, mas foi impotente perante o remate, fora da área, de Marcos Llorente (37), pois foi desviado pela cabeça de um defesa e traiu-o.

Diego Simeone e os seus pupilos ficaram incrédulos quando, aos 48, depois de Aitor Fernández negar novamente o golo a Suárez, o argentino Correa, junto à linha da pequena área, atirou por cima com a baliza deserta e o guarda-redes no chão.

Aos 66, entrou João Félix, recuperado da covid-19, para o lugar de Carrasco, porém o português não conseguiu alterar o rumo dos acontecimentos, tendo sido inclusivamente, o guarda-redes Oblak, aos 88, a negar o segundo ao Levante, que contou com Ruben Vezo a partir dos 82 minutos.