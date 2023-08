Arsenal "intromete-se" nos planos do Barcelona e pede tempo a Cancelo

Associados ao lateral português numa fase inicial deste mercado, os gunners terão pedido tempo ao jogador para realizar algumas vendas antes de avançar para a sua contratação. Ao mesmo tempo, os catalães continuam otimistas em trazê-lo para Camp Nou.

Declarado como a prioridade máxima do Barcelona para esta reta final do mercado, João Cancelo também continua nos planos do Arsenal, que já havia sido associado ao lateral português numa fase inicial do defeso.

A informação chega do jornal catalão Sport, que avança mesmo que os gunners "intrometeram-se" nos planos blaugrana e pediram tempo ao internacional português para realizarem vendas antes de apresentarem uma proposta ao Manchester City.​​​​​​

Ao mesmo tempo, o Barcelona mantém o otimisto quanto ao negócio, encontrando-se em negociações avançadas com o campeão inglês e europeu com vista a um empréstimo de Cancelo, com quem já acertou termos pessoais, ainda que a preferência dos ingleses fosse uma transferência definitiva.

Cientes do interesse do Arsenal em Cancelo, o Barça pretende finalizar a operação esta semana, com Jorge Mendes, agente do jogador, a ter prevista uma reunião decisiva nas próximas horas com o Manchester City.