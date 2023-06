Armando Evangelista assume comando técnico do Goiás

Treinador deixou o Arouca, juntando-se agora ao contingente português no Brasileirão.

O Goiás, atual 17.º classificado do Brasileirão, anunciou esta segunda-feira a chegada de Armando Evangelista para o comando técnico da equipa, que ocupa a primeira posição na zona de despromoção do campeonato.

O treinador português, de 49 anos, já havia anunciado o adeus ao Arouca, que orientou durante três temporadas, conseguindo a subida à I Liga e, na presente época, a qualificação para a Liga Europa, fruto do quinto lugar na Liga Bwin.

Evangelista torna-se desta forma no sétimo treinador português a treinar no campeonato brasileiro, juntamente com Abel Ferreira (Palmeiras), Luís Castro (Botafogo), António Oliveira (Cuiabá), Renato Paiva (Bahia), Pedro Caixinha (Bragantino) e Pepa (Cruzeiro).