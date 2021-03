André Silva aborda Seleção: "Ataque com Ronaldo? Pode ser prometedor..."

ENTREVISTA, PARTE II - O avançado confessa ter ficado "um bocadinho afetado", mas compreende a dificuldade de Fernando Santos na hora de escolher. Os números que tem por Portugal (16 golos em 37 jogos) dizem o resto.

Com sete golos nas oito primeiras internacionalizações A, André Silva teve um impacto fortíssimo na Seleção. Estávamos em 2016, primeiro ano a tempo inteiro no plantel do FC Porto. Em 2018, no Mundial, começou a perder o estatuto de "par" de eleição de Cristiano Ronaldo e nunca mais o recuperou.

A lesão em Sevilha tirou-o da final four da Liga das Nações em 2019 e o Europeu 2021 será, ao que espera, o ponto de retorno. Se for convocado, algo que não sucedeu, por exemplo, em novembro, nos jogos decisivos de apuramento para a final four da Liga das Nações 2021.