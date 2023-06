Agente de Fábio Silva aborda futuro e critica Wolves: "Não houve proteção..."

Após empréstimos ao Anderlecht e PSV, o avançado português não pretende continuar no Wolverhampton, tal como assegurou o seu emprésário, Carlos Oliveira.

Depois de uma época dividida entre os belgas do Anderlecht e os neerlandeses do PSV, Fábio Silva não pretende continuar no Wolverhampton, onde tem contrato até 2026.

A garantia chegou de Carlos Oliveira, agente do avançado português, de 20 anos, num esclarecimento realizado ao "Wolfpackwwfc", site de adeptos dos Wolves, onde aproveitou para criticar a forma como o seu cliente foi tratado na época 2021/22, em que ficou em branco no capítulo dos golos, ao fim de 26 jogos.

"O Fábio adora os adeptos e tem um enorme respeito pelo presidente, mas a época 2021/22 deixou-lhe imensas cicatrizes em termos psicológicos. Sentimos que não houve a proteção para um menino de 19 anos. Com 18 anos, o Fábio marcou quatro golos e fez quatro assistências pelo clube. A ideia é o Fábio não continuar no Wolverhampton", vincou.

"Estamos à procura da melhor solução para o Fábio e a trabalhar para apresentar ao Wolves a proposta pelo jogador. A nossa intenção é que ele deixe o clube em definitivo, mas depende da disponibilidade e da vontade do Wolves. A vontade do Fábio não está relacionada com o clube. Ele quer sair da melhor forma possível e permitir que o clube recupere o investimento feito", reiterou, em jeito de conclusão.

Refira-se que a imprensa italiana associou nas últimas horas o antigo avançado do FC Porto à Roma, treinada por José Mourinho, mencionando ainda o interesse do Sevilha e do Milan.

Contratado aos dragões por 40 milhões de euros em 2020, Fábio Silva registou 11 golos e três assistências em 32 jogos pelo Anderlecht na primeira metade da época, dando seguimento com cinco golos e três assistências em 19 jogos) com as cores do PSV, onde venceu a Taça dos Países Baixos.