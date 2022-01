Adrien Silva deixou a Sampdória e deverá juntar-se a dois portugueses no novo destino

Internacional português tornou-se um jogador livre.

Por mútuo acordo, a ligação de Adrien Silva à Sampdória terminou. Após ano e meio ao serviço dos tricolores, o internacional português ficou livre para juntar-se a Fábio Martins e Rúben Amaral no Al-Wahda, segundo classificado da liga dos Emirados Árabes Unidos. A contratação do médio formado do Sporting deve ser oficializada na terça-feira.

"Dei tudo por estas cores. Foi difícil tomar esta decisão, mas é o melhor. Agora, inicia-se um novo percurso", escreveu Adrien, no Instagram. Esta época, o médio levava uma assistência em 18 jogos pelo clube genovês.