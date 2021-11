Abel Ferreira terá rejeitado proposta milionária de clube da Arábia Saudita

Português muito pretendido depois do bis na Libertadores, com o Palmeiras

A segunda vitória consecutiva na Libertadores deixou Abel com ainda mais pretendentes. Um deles, o Al-Nassr, já sabe que não poderá contar com os serviços do técnico português, que recusou seguir para o futebol da Arábia Saudita.

Segundo a imprensa brasileira, a proposta era aliciante e milionária, mas Abel invocou motivos familiares para não seguir rumo ao Médio Oriente.

De acordo com informações do Globo Esporte, Abel já recebeu, também, abordagens dos Estados Unidos e do Besiktas, da Turquia.