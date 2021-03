Abel Ferreira: "Gostava de ver Guardiola dizer 'vou para Portugal ser campeão europeu com o FC Porto'"

Treinador do Palmeiras no programa "Bola da Vez", da ESPN Brasil.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, no programa "Bola da Vez", da ESPN Brasil, deixou uma espécie de "desafio" a Pep Guardiola, técnico do Manchester City, uma das suas referências no futebol mundial.

"Eu gostava de ver o Guardiola dizer assim: 'Não, agora eu vou treinar o Valência, vou treinar um clube do Porto, vou para Portugal ser campeão europeu com o FC Porto. Vou ali a Itália ser campeão europeu com o Inter!' Só para desafiar. E, atenção, o Guardiola é uma das minhas referências", começou por dizer o português, dando depois o exemplo de José Mourinho.

"Uma coisa é chegares a clubes que gastam fortunas para montar o plantel em tudo, outra coisa é fazer das tripas coração. Nesse aspeto, o Mourinho venceu no FC Porto, no Inter cinquenta anos depois [da última Liga dos Campeões]. Para mim é uma referência, se eu o vir, faço-lhe uma vénia", continuou.

"Nunca falei com o Mourinho pessoalmente, apenas trocámos uma mensagem. Para mim, é uma referência máxima do futebol português, foi ele que abriu a porta para todos. Da minha parte, haverá sempre uma grande admiração", concluiu.