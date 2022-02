Central do West Ham em maus lençóis após ser filmado a maltratar o gato

São imagens chocantes protagonizadas pelo central francês Zouma.

Kurt Zouma, central do West Ham, envolveu-se numa polémica. O defesa foi filmado a maltratar o gato no interior da casa onde reside, tendo, inclusive, dando um pontapé ao animal. O episódio originou uma onda de choque, com o clube inglês a garantir que o caso não irá passar em claro.

"O West Ham condena sem reservas as ações do nosso jogador, Kurt Zouma, no vídeo que circula. Falámos com Kurt e iremos tratar o assunto internamente. Gostaríamos de deixar claro que de nenhuma maneira aprovamos a crueldade contra animais", informou o emblema londrino.

Zouma, por seu lado, tentou defender-se. "Quero pedir desculpa pelas minhas ações. Apesar de saber que não há desculpa para o que fiz, só posso lamentar o sucedido", disse. "Também quero dizer que sinto muito a todas as pessoas que ficaram incomodadas com o vídeo. Quero assegurar-lhes que os nossos dois gatos estão perfeitamente bem e saudáveis. São amados e apreciados por toda a nossa família. Este comportamento foi um acidente isolado que não voltará a repetir-se", assegurou.

A o que tudo indica, tudo terá acontecido depois do gato ter partido um vaso. O vídeo foi gravado pelo irmão de Zouma.