Zidane parece assunto encerrado: não vai treinar o PSG, pelo menos para já

Francês tem como único objetivo a curto prazo orientar a seleção do seu país. Porta fica aberta para uma outra ocasião futura.

Zinedine Zidane não vai ser o próximo treinador do PSG. Pelo menos para já, a intenção do antigo médio não passa por orientar o emblema de Paris, apenas esperar pela saída de Deschamps após o Mundial do Catar e assumir a seleção do seu país.

De acordo com o RMC Sport, a porta não ficou totalmente fechada para o futuro, mas, por agora, o antigo internacional francês encara apenas a seleção como um objetivo.

Os responsáveis máximos do clube parisiense fizeram de tudo para que Zidane fosse o sucessor de Pochettino, que tem mesmo os dias contados no Parque dos Príncipes, de acordo com a imprensa internacional.

Fechado o processo com Zidane, Luís Campos e a direção do clube parisiense encaram Christophe Galtier, treinador do Nice, como a mais forte possibilidade. Antonio Conte ou José Mourinho estão colocados, até ver, de parte.