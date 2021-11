Zidane "bloqueia" possíveis negociações entre Manchester United e PSG, dizem em Espanha

Treinador francês não estará convencido em assumir a formação parisiense.

Desde que o Manchester United anunciou a saída de Ole Gunnar Solskjaer do comando técnico, muitos são os rumores sobre o possível sucessor, tendo um nome ganho força nos últimos dias. Trata-se de Mauricio Pochettino, treinador do PSG.

Ora bem, para que o clube francês estivesse disposto a ver partir Pochettino, os parisienses teriam de conseguir garantir um substituto à altura e esse nome também foi recentemente revelado: Zinedine Zidane.

No entanto, avança esta quarta-feira o jornal "AS", todos os possíveis negócios estão a ser "bloqueados" pelo próprio treinador francês. O PSG não estará a conseguir convencer o antigo técnico do Real Madrid, que, ainda de acordo com o diário desportivo espanhol, não estará muito agradado com o facto de assumir uma a meio da temporada.

Além disso, Zidane também está envolvido noutros projetos, pelo que preferirá esperar para regressar aos bancos. Embora tenha ficado agradado com o interesse, não parece muito provável que, pelo menos nesta fase, possa aceitar a oferta dos franceses.