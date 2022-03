Zaragatas, invasão e carga policial: dérbi da Galiza termina a "ferro e fogo"

Futebolistas iniciaram picardias após o jogo, servindo de rastilho, pouco depois, para a entrada de cerca de 500 adeptos do Celta no terreno para irem provocar fãs do Deportivo

Embate entre dois grandes rivais da Galiza, o dérbi (III Liga espanhola) que opôs a equipa B do Celta e o Deportivo da Corunha, ocorrido este domingo, findou com discussão entre jogadores, adeptos a invadir o campo e ação musculada de polícia.

Assim que soou o apito final do árbitro, após 94' de tensão e uma vitória favorável ao Celta (2-1), que impediu o rival de ambicionar a subida à II Liga espanhola, os futebolistas iniciaram picardias e conflitos no relvado, tendo servido de rastilho, pouco depois, para a entrada de 500 adeptos locais no terreno de jogo.

As cinco centenas de fãs do Celta de Vigo, em êxtase pela saborosa vitória, decidiram, por isso, dirigir-se até perto da bancada onde se encontravam adeptos do Deportivo da Corunha para protagonizar atos de provocação e despique.

A ação conjunta dos 500 adeptos, que poderia potenciar eventuais problemas maiores, obrigou, assim, à intervenção musculada de agentes de polícia presentes no estádio e de outros que foram acionados dado o escalar da confusão.

Após vários minutos, a serenidade voltou como que a reinar no interior do Estádio dos Balaídos, que registou uma assistência de nove mil espetadores para assistir ao dérbi da Galiza, e não houve registo de feridos ou vítimas no incidente.