Zakaria Labyad, ex-Sporting, interrogado como suspeito de agressão nos Países Baixos

Médio foi interrogado esta sexta-feira pela polícia de Amesterdão. É acusado de agressão física

A polícia de Amesterdão está a investigar um incidente violento entre um empreiteiro e Zakaria Labyad, ex-médio do Sporting. De acordo com o The Telegraph, o jogador do Ajax está a ser acusado de agressão.

O facto teria acontecido a 5 de julho de 2020. O jogador e o empreiteiro teriam discutido sobre a qualidade de uma obra realizada na casa do médio em Gooi. O jogador teria recusado a pagar por considerar o serviço inacabado ou de má qualidade.

As imagens das câmaras de segurança da casa de Labyad foram recolhidas pela polícia. Inicialmente, o médio do Ajax recusou-se a cedê-las. Por outro lado, o ex-leão também apresentou queixa contra o empreiteiro. Ele alega invasão de propriedade privada e ameaças.