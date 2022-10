Wenger não poupou nas críticas ao Manchester United e nem Dalot escapou

Antigo técnico do Arsenal destacou incapacidade dos red devils na zona dos flancos

Arsène Wenger, antigo treinador do Arsenal, antigo campeão da Premier League e agora comentador, não poupou o Manchester United de críticas no final do dérbi, que os red devils perderam por 6-3. O francês lembrou todo o espaço dado nos flancos e até Dalot foi visado.

"Para mim o que foi inacreditável na primeira parte foi que o Manchester United defendeu muito mal nas alas. No primeiro minuto o Dalot viu um cartão amarelo; o Sancho e o Anthony não contribuíram defensivamente. Eles foram durante toda a primeira parte inundados pelos flancos, estavam sempre com problemas", referiu, no canal beIN Sports.