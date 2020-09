Vem aí um documentário sobre Casillas: "Há coisas que vão dar que falar"

Movistar Plus está a preparar um documentário sobre a carreira de Iker Casillas.

A Movistar Plus está a preparar o documentário "Colgar las alas", onde irá rever a carreira de Iker Casillas até ao momento em que o guarda-redes disse adeus ao futebol.

Luis Fermoso, o jornalista da Movistar que acompanhou Casillas no último ano, admitiu, no entanto, que algumas coisas "vão dar que falar".

"Há coisas que sim, vão dar que falar, frases e momentos: 'Olha, isto não o devia ter dito desta maneira ou tinha contado de outra maneira'. Há um ponto de maior sinceridade, há uma distância com as coisas. E tudo depois do enfarte. Há um olhar para trás que acabas por dizer 'isto é mais completo' do que aquilo que se disse", começou por explicar.

"Logicamente há episódios que todos conhecemos como, por exemplo, a final de Glasgow. Mas há sempre nuances em que podes abrir a história. São olhares diferentes porque passou muito tempo", finalizou.