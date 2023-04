Valladolid sofre goleada no Bernabéu e fica sem treinador

Pacheta afastado do comando técnico de uma equipa que perdeu 6-0 diante do Real Madrid

Pacheta, treinador do Valladolid, não resistiu à goleada pesada sofrida pela equipa no Santiago Bernabéu. Horas depois da derrota por 6-0, o clube oficializou a saída do técnico.

Apesar de estar em 16º e fora das posições de descida, o técnico de 55 anos foi afastado do cargo, depois de uma série de quatro derrotas nos últimos seis jogos.

No comando do Valladolid, Pacheta tinha conseguido o segundo lugar na segunda divisão espanhola e consequente subida, na época passada.