Valência anuncia: expulsará para sempre adeptos que proferiram insultos racistas

Adeptos do Valência

Clube che diz que está a trabalhar com as autoridades para identificar mais adeptos

O Valência voltou a reagir em comunicado aos incidentes do encontro, realizado este último domingo, diante do Real Madrid. O clube che anunciou que vai expulsar para sempre do seu estádio os adeptos que proferiram insultos racistas na direção de Vinícius.

Confirmando a identificação de um adepto, o clube garantiu que está a trabalhar juntamente com a polícia, no sentido de encontrar pessoas que proferiram discurso de ódio na partida deste último domingo, diante do Real Madrid.

"O Valencia CF já deu início a um processo disciplinar, aplicará a pena máxima contra os adeptos envolvidos, expulsando-os do estádio para sempre", escreveu o clube, em comunicado.