Luís Campos já está a trabalhar no dossiê do novo treinador.

Mesmo não tendo sido oficializado no PSG, Luís Campos já está a trabalhar no dossiê do novo treinador e Christophe Galtier, com quem trabalhou no Lille que venceu o título francês em 2019/2020, está no topo da lista.

Porém, as conversações com o atual treinador do Nice só vão avançar após a oficialização da saída de Mauricio Pochettino, que não tem futuro no Parque dos Príncipes.

