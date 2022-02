UEFA pondera retirar final da Liga dos Campeões à Rússia

Recorde-se que, na noite desta segunda-feira, o presidente russo Vladimir Putin deu luz verde ao envio de tropas para as regiões ucranianas pró-russas de Donetsk e Lugansk após ter decretado a independência das mesmas

De acordo com notícia avançada pelo jornal inglês Daily Mail, a UEFA está a ponderar retirar a final da Champions à Rússia à conta dos desenvolvimentos do conflito com a Ucrânia.

A decisão da liga milionária está marcada para São Petersburgo, a 28 de maio, mas em cima da mesa do organismo está a possibilidade de a transferir para o Estádio de Wembley, em Londres.

Recorde-se que, na noite desta segunda-feira, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconheceu a independência dos territórios separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia e instou o parlamento a assinar os tratados que permitirão o apoio militar de Moscovo a estas autoproclamadas repúblicas.

Estados Unidos e União Europeia já condenaram as ações de Putin e acenam com sanções à Rússia.