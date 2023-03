Tuchel sobre adjunto de Roberto Martínez na Seleção: "Estou otimista"

Thomas Tuchel mostrou-se otimista em contar com Anthony Barry na equipa técnica do Bayern de Munique, onde chegou recentemente para suceder a Julian Nagelsmann. O treinador alemão abordou o desejo de contar com o adjunto de Roberto Martínez na seleção portuguesa e que também desempenha funções no Chelsea, ao lado de Graham Potter.

"É uma questão que está a ser tratada entre os clubes. Continua a ser meu desejo que ele venha. Os clubes têm de chegar a um entendimento, mas estou otimista", afirmou Tuchel na antevisão ao encontro de estreia, frente ao Dortmund.

Recorde-se que Barry fez parte da equipa técnica de Tuchel no Chelsea. Agora, a parceria poderá ser reatada no Bayern, onde atua o internacional luso João Cancelo, com o técnico inglês a manter o cargo na equipa das Quinas, conforme disse Roberto Martínez na antevisão ao jogo com o Luxemburgo, de apuramento para o Europeu.