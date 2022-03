Trajkovski é um pesadelo para os italianos: pela segunda vez, interfere na eliminação da Azzurra

Na quinta-feira, o avançado da Macedónia do Norte marcou o golo da vitória, deixando os italianos pelo caminho. Em 2018, também marcou um golo que levou os transalpinos para o play-off, onde viriam a ser eliminados pela Suécia.

Aleksandar Trajkovski foi o herói da Macedónia do Norte e o carrasco da Itália na noite de quinta-feira. Os macedónios venceram por 1-0, com um golo do avançado do Al Fayha, da Arábia Saudita, aos 90+2'. E foi ainda mais especial para o futebolista italiano, porque marcou no estádio do Palermo, onde jogou entre 2015 e 2019.

E se há nome que a Squadra Azzurra já não deve poder ver à frente é, precisamente, o de Trajkovski. Até porque é a segunda vez que o macedónio os deixa fora do Mundial.

A 6 de outubro de 2019, em Turim, a Itália vencia por 1-0 e encaminhava-se para o apuramento para o Mundial'2018. Mas aos 77 minutos, Trajkovski fez o golo do empate. Com este resultado, a equipa italiana foi atirada para o play-off e acabou por perder diante da Suécia.

Pela segunda vez consecutiva, não haverá bandeiras da Itália no Campeonato do Mundo.