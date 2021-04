Tensão no Chelsea antes do jogo com o FC Porto: discussão e empurrões no treino

Defesa alemão ter-se-á envolvido em discussão acesa com o guarda-redes Kepa.

Depois de várias semanas de bons resultados com Thomas Tuchel ao leme, o Chelsea enfrenta agora um período de maior tensão, dias antes de defrontar o FC Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões.

No sábado, os "blues" foram goleados em casa (5-2) pelo West Bromwich e, este domingo, o treino ficou marcado pela expulsão de Antonio Rudiger, defesa alemão, após desentendimento com um colega de equipa.

A informação é avançada pelo jornal The Telegraph, que refere que o jogador se envolveu numa discussão acesa com o guarda-redes Kepa Arrizabalaga, depois de uma entrada mais dura sobre o espanhol. Houve troca de empurrões, acrescenta a publicação, com Tuchel a decidir afastar Rudiger da sessão, pouco antes do término da mesma.

Como se não bastasse, o The Telegraph adianta ainda que houve uma outra troca de argumentos no jogo com o West Brom, entre o capitão César Azpilicueta e o lateral-direito Reece James. Os dois terão chegado a discutir no balneário, mas tudo ficou sanado após conversa.

O FC Porto-Chelsea, em Sevilha, está marcado para esta quarta-feira, às 20h00.