Técnico que disse frase chocante deixou leme do Angers, mas continua no clube

Abdel Bouhazama reagiu ao seu afastamento do comando técnico do último classificado da Ligue 1 por via de comunicado, informando que vai passar a exercer outras funções no clube e garantindo que nunca tolerou "comportamentos repreensíveis e desrespeitosos" contra mulheres.

Após ter sido afastado esta terça-feira do comando técnico do Angers, último classificado da Ligue 1, no meio de uma polémica causada por uma frase chocante que proferiu durante uma palestra ao plantel antes de um jogo, o treinador Abdel Bouhazama reagiu ao despedimento por via de comunicado.

O técnico marroquino, que gerou uma onda de críticas após ter dito, na semana passada, que "já todos tocámos em meninas", em jeito de desvalorização à acusação de abuso sexual que enfrenta Ilyes Chetti, lateral da equipa, revelou que vai passar a exercer outras funções no clube, garantindo ainda que nunca tolerou "comportamentos repreensíveis e desrespeitosos" contra mulheres.

"Os recentes acontecimentos demonstraram que, obviamente, já não gozo do apoio de todos dentro da estrutura profissional, uma vez que alguns preferiram transmitir, fora de contexto, um excerto de uma frase proferida durante os 10 minutos da minha palestra antes do jogo de Montpellier. Para aqueles que desejam prejudicar o futuro da nossa equipa, não podem continuar a fazê-lo através de mim, acordámos com a direção reorientar as minhas funções dentro do clube", pode ler-se.

De resto, o Angers referiu em comunicado que o treinador foi afastado do cargo devido aos maus resultados da equipa e que a decisão vinha sendo pensada desde os finais de fevereiro, apesar da recente polémica que se abateu em seu redor.