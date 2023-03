"Já todos tocámos em meninas", a frase que chocou o futebol francês

Polémica intervenção de Abdel Bouhazama, treinador do Angers, antes do jogo com o Montpellier

Definitivamente, esta não é a temporada do Angers. O clube francês ocupa o último lugar do campenato, a 12 pontos da salvação, e lida agora com a polémica em torno do treinador Abdel Bouhazama.

Segundo conta o jornal francês L'Équipe, o técnico tentou motivar o plantel antes do jogo com o Montpellier, da jornada passada, e lembrou o caso em torno de Ilyes Chetti, lateral que está acusado de agressão sexual e deverá ser chamado a responder em tribunal no mês de abril. O episódio terá ocorrido numa discoteca durante a paragem para o Mundial.

"Não é assim tão grave. Já todos tocámos em meninas", disse, de acordo com a imprensa francesa, Abdel Bouhazama, numa intervenção que não só chocou o balneário, como agora todo o futebol francês.

As reações não se fizeram esperar e um grupo de adeptos já veio exigir a demissão do técnico de 54 anos, há largos anos ligado clube, sobretudo nos escalões de formação e equipa B.

Se a intenção era focar o grupo no plano desportivo, correu exatamente ao contrário: o Angers foi goleado por 5-0 em casa do Montpellier e a descida ao segundo escalão parece inevitável.