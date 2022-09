Tebas responde a Al-Khelaifi: "Não há magia no Barcelona, já no PSG 'abres o gás'"

Presidente do PSG lançou indiretas ao Barcelona e levou resposta

Javier Tebas, presidente de La Liga, utilizou as redes sociais para responder às acusações do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, sobre a engenharia financeira utilizada pelo Barcelona esta temporada para fazer contratações e inscrever jogadores no campeonato espanhol.

O líder do clube francês falou na Assembleia geral da Associação de Clubes Europeus (ECA), da qual é chefe máximo, afirmando que injetar capital de forma mágica não é sustentável, em alusão ao emblema catalão.

"Não há magia. O Barcelona vendeu parte do seu património para cobrir perdas, no PSG, por outro lado, 'abres o gás'. Para um futebol sustentável o primeiro é pagar o que se deve, verdade?", escreveu Tebas nas redes sociais, abordando os meios como os franceses conseguem o seu financiamento oriundo do mercado árabe, mencionando depois Nasser Al-Khelaifi.